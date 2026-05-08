La FIFA levantó la sanción a Otamendi

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Lionel Scaloni recibió la noticia que le permitirá tener disponible a uno de sus capitanes.
08 de mayo de 2026 - 13:37
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Argentina Vs Zambia
Argentina's defender #19 Nicolas Otamendi celebrates after scoring his team's third goal from the penalty spot during a friendly football match between Argentina and Zambia at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 31, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
(JUAN MABROMATA/AFP)
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