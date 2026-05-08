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contratapa

Los selknam viven

Carina Carriqueo
Por Carina Carriqueo
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Economía

El dólar oficial cerró la semana con un leve alza

Mayor oferta y suba moderada

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Desde el tercer año, las empresas pueden dejar dólares fuera del país

Caputo defendió con énfasis el Súper Rigi

Por Juan Garriga
Nueva fábrica de Mercedes-Benz

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Sociedad

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Un informe de la Unesco sobre el uso de dispositivos en la escuela

Celulares en las aulas: una discusión que sigue creciendo en América Latina

Por Santiago Brunetto
Un fallo del Juzgado Federal de La Pampa

Rechazaron un amparo contra la Ley de Glaciares, pero debatirán la constitucionalidad de la reforma

Deportes

El número 2 de Argentina ya está en la tercera ronda

Masters 1000 de Roma: Triunfo de Cerúndolo y derrota de Báez

Torneo Apertura

Arrancan los octavos de final: Boca favorito, pero sin tanto margen contra Huracán

Este sábado jugarán el clásico por los octavos de final

Una tarde en el Kempes, en la previa de un Talleres-Belgrano histórico

Por Florencia Mó
A propósito del documental que cuenta la vida del crack brasileño

Ronaldinho, el último gran mago

Por Gustavo Grazioli