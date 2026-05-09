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El País

Evasivas, enojos e incomodidad en la Casa Rosada

Adorni no explica su patrimonio y los ministros no contestan si cobran sobresueldos

El vocero, Luis Caputo y Alejandra Monteoliva esquivaron la pregunta de un acreditado de Casa Rosada. El lunes el jefe de Gabinete también respondió con una evasiva. Milei lo ratificó en el cargo.

Por Melisa Molina
Conferencia de Adorni Monteoliva y Caputo
Conferencia de Adorni Monteoliva y Caputo Una conferencia de prensa con preguntas prohibidas para el jefe de Gabinete. (presidencia)

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