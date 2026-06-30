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El mundo de la música despide a Daniel Melingo
De Fito Páez a Fabiana Cantilo, el mundo del espectáculo local lamentó en las redes la muerte del exintegrante de Los Twist y Los Abuelos de la Nada.
30 de junio de 2026 - 23:19
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Páez y Darín, dos que lamentaron la muerte de Melingo.
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