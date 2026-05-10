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Deportes

El equipo falló en la definición y cometió errores en defensa

Boca no tuvo respuesta ante Huracán y quedó eliminado

Los de Parque Patricios fueron efectivos cuando se encontraron frente al arco, y alcanzaron un triunfo resonante que los clasificó a los cuartos de final del torneo.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
Los jugadores de Huracán y un triunfo épico. (Julio Martin Mancini)

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