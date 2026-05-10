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Rosario|12

Sede de Dragado

Explosión en sede gremial (Gentileza -)

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El SAME asistió a tres víctimas, una de ellas derivada al Hospital Rivadavia

Grave accidente en Palermo: un auto cruzó mal la avenida y chocó a una moto

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EE.UU. moviliza a 7 mil agentes del ICE para acelerar las deportaciones masivas

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Por Analía Argento
Axel Kicillof presentó una reedición de su libro "De Smith a Keynes"

“Acá los empresarios no invierten por Milei”

El escrito de un lobista judicial desnudó la guerra interna en el máximo tribunal

La carta que se volvió una bomba para la Corte

Por Tomás Méndez

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Vence esta semana el congelamiento acordado con YPF

¿Nuevo aumento de la nafta?

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Por Leandro Renou

El semáforo de Caputo

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Milei le echa la culpa a la oposición, pero el mercado le apunta al Gobierno

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La autopsia oficial sostiene que el niño sufrió 22 golpes en la cabeza

Ángel López murió golpeado y con neumonía

Aterrizaron en Rosario y terminaron presos

Detuvieron a un hombre y una mujer por intentar tener sexo en un avión

La protesta será el lunes 11 de mayo

Subte: levantan molinetes en la línea B

De la pizza con champán menemista a la cascada en la pileta libertaria

Las críticas al “mal gusto” de Adorni tapan el bosque

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Deportes

Inter Miami venció 4-2 a Toronto FC con una gran actuación del astro

Otro recital de Messi: un gol y dos asistencias

El equipo falló en la definición y cometió errores en defensa

Boca no tuvo respuesta ante Huracán y quedó eliminado

Por Adrián De Benedictis
El campeón le ganó como visitante 3-0 a Lazio

Liga italiana: Inter estrenó el título con un gol y una asistencia de Lautaro Martínez

El equipo de Guardiola goleó 3-0 a Brentford y sigue expectante

Premier League: El City no afloja y volvió a ganar