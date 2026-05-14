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Diputados aprobó el dictamen para modificar la ley de Zona Fría

Tarifazo en marcha: Avanza el proyecto que quita subsidios a usuarios y beneficia a empresas de energía

Por Eva Moreira
comision proyecto zona fria Redes Sociales

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