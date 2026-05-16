Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
AySA
privatización
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
El Super RIGI tiene dueño
Por
Hernán Letcher
17 de mayo de 2026 - 19:32
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
En un vuelo de San Pablo a Frankfurt
Brasil: un empresario fue detenido por racista y homofóbico
Incertidumbre por las amenazas de que el ICE actúe en las calles durante el torneo
¿Será posible ir al Mundial sin ser deportado?
Por
Gustavo Veiga
Un jardín de senderos que se bifurcan ante el Gobierno
Macri pretende reemplazar a Milei, pero el PRO no le responde
Por
Werner Pertot
Videos estremecedores
Italia: atropelló con el auto a una multitud en Módena, dejó ocho heridos y escapó corriendo
Exclusivo para
El expresidente criticó la situación actual de la economía
Alberto Fernández sobre Milei: “Votaron a su verdugo”
El partido amarillo se sube al ring
Macri juntó al PRO, volvió a marcarle la cancha al gobierno y mandó mensajes al peronismo
Por
María Belén Robledo
Mensaje al peronismo
Kicillof pidió “no perder el tiempo en internas” y señaló que “no hay nada que copiar de Milei”
El 95% de los endocrinólogos pediatras argentinos percibieron un incremento de casos en la pandemia
El aumento de la pubertad precoz en Argentina
Por
Soledad Ferrari
El País
Un jardín de senderos que se bifurcan ante el Gobierno
Macri pretende reemplazar a Milei, pero el PRO no le responde
Por
Werner Pertot
El expresidente criticó la situación actual de la economía
Alberto Fernández sobre Milei: “Votaron a su verdugo”
El peronismo rechazó el alineamiento ciego con EE.UU. e Israel
Por una política de defensa propia
El Gobierno recortó 63.000 millones de pesos en el área de Salud.
Milei ajusta en la lucha contra el cáncer, las vacunas, el HIV y las enfermedades crónicas
Por
Celeste del Bianco
Economía
El Gobierno publicó los pliegos
Todo listo para la privatización de AySA
Las remuneraciones pretendidas muestran una tendencia a la baja
Los trabajadores empujados a resignar recursos
Por
Mara Pedrazzoli
Avanzó 3,5 pesos en el mayorista
El dólar cerró al alza
Crece el rechazo a las políticas de ajuste, incluso entre los votantes de Milei
Hartos de la motosierra
Por
David Cufré
Sociedad
En un vuelo de San Pablo a Frankfurt
Brasil: un empresario fue detenido por racista y homofóbico
Videos estremecedores
Italia: atropelló con el auto a una multitud en Módena, dejó ocho heridos y escapó corriendo
Los persiguieron en Recoleta
Detuvieron a ladrones con 700 mil pesos en figuritas del Mundial
Ocurrió en Palermo
Incendio en un departamento: tres mujeres inhalaron humo
Deportes
Incertidumbre por las amenazas de que el ICE actúe en las calles durante el torneo
¿Será posible ir al Mundial sin ser deportado?
Por
Gustavo Veiga
Todos contra todos
Por
Alejandro Duchini
Con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como protagonistas
Chelsea y Manchester City juegan la final de la FA Cup
También habló del Mundial, de la motivación y de su preparación con Messi
Rodrigo de Paul: “Me encantaría volver a Racing”