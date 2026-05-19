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El Mundo

La Fiscalía ordenó la detención del líder de la Central Obrera Boliviana

Bolivia: manifestantes llegaron a La Paz para exigir la renuncia del presidente

indígenas, campesinos y sindicalistas intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentra la sede del gobierno, pero la policía reprimió con gases lacrimógenos.

AME2558. LA PAZ (BOLIVIA), 18/05/2026.- Manifestantes se enfrentan con la policía en una jornada de protestas este lunes, en La Paz (Bolivia). Simpatizantes del exmandatario Evo Morales (2006-2019) marchan a la sede del Ejecutivo y Legislativo, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. EFE/ Luis Gandarillas
Dirigentes de la Central Obrera Boliviana se enfrentaron con la policía en La Paz EFE. EFE

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