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Lanzan una red móvil que bloquea contenidos lgbti

Radiant Mobile, una herramienta de censura homofóbica

La operadora de telefonía que promete crear un entorno digital “centrado en Jesús” que esté “vacío de LGBT”. Opera en EEUU pero ya tiene planes de llegar a Latinoamérica.

Martín Villagarcía
Por Martín Villagarcía

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