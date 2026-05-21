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Cultura

“La bola negra”, de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, en competencia

Festival de Cannes 2026: los fantasmas de Federico

La película codirigida por “los Javis” se inspira en una obra teatral que García Lorca dejó inconclusa y que, a falta de equilibrio y armonía, derrocha visceralidad.

Luciano Monteagudo
Por Luciano Monteagudo
Bola Negra
"Bola Negra", la tercera película española en concurso. Sin Credito

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