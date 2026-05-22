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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 22 de mayo
La temperatura máxima en la Ciudad será de 13 grados.
22 de mayo de 2026 - 9:41
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Se esperan 13 grados de máxima en la Ciudad
GUADALUPE LOMBARDO
Temas en esta nota:
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