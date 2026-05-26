Detuvieron al sobrino del “Chapo” Guzmán en México

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán,

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, informó este martes la secretaría de Seguridad. Identificado como Isai «N», fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos

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