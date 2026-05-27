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27 de mayo de 2026 - 3:03
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El partido.
A 40 años del histórico cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, jugadores de ambos seleccionados se reúnen por primera vez para reconstruir aquel partido en un documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, del que participan Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano y Oscar Ruggeri. Un relato que entrelaza la épica deportiva con la dimensión política y cultural de la posguerra de Malvinas (Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Las Tipas, Nuevo Monumental y Showcase.)
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