El partido.

A 40 años del histórico cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, jugadores de ambos seleccionados se reúnen por primera vez para reconstruir aquel partido en un documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, del que participan Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano y Oscar Ruggeri. Un relato que entrelaza la épica deportiva con la dimensión política y cultural de la posguerra de Malvinas (Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Las Tipas, Nuevo Monumental y Showcase.)

Gentileza