Nueva era para el deporte en la TV argentina

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La compra del Grupo Werthein de la productora Torneos y la señal TyC Sports redefine el ecosistema mediático ligado a los derechos y las transmisiones deportivas en Argentina y en la región.
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Emanuel Respighi
27 de mayo de 2026 - 15:40
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En el año de un nuevo Mundial, los movimientos empresariales traen cambios de peso.
YURI CORTEZ. AFP
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