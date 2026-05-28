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Este domingo está pautado su duelo en Jujuy con Defensa y Justicia

Racing solicitó a la AFA jugar por la Copa Argentina tras el Mundial

En caso de que se suspenda este enfrentamiento, se terminará oficialmente el semestre para ambos equipos.

FOTO JULIO MARTIN MANCINI copa sudamericana 2026 racing independiente petrolero
Racing se despidió con un triunfo de la Sudamericana. JULIO MARTIN MANCINI

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