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Salta|12
Fueron a comprar postes y fueron atacados por hombres armados
Investigan un robo millonario en Santa Victoria Este
Dos hombres denunciaron que fueron interceptados en el paraje Vertiente Chica cuando iban a comprar postes.
29 de mayo de 2026 - 6:10
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