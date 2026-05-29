Kicillof: “Con la Provincia no alcanza, tenemos que cambiar el rumbo del país”

Axel Kicillof, al encabezar el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud” en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Julio Alak y el dirigente Daniel Gollan, entre otros referentes bonaerneses.

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