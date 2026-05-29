“Vamos a la peruanización”: la advertencia de un economista radical

Kristalina Georgieva y Luis Caputo

NOTICIAS ARGENITINAS BAIRES, OCTUBRE 6:La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró en sus redes sociales el encuentro que mantuvo en Washington con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, destacando “sus iniciativas de reforma” y reafirmando la colaboración del organismo con Argentina.FOTO NA:@KGeorgieva

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