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Di Carlo aseguró que serán "muy agresivos" durante el receso

Más barato por quincena: quiénes podrían irse de River en este mercado

El presidente millonario adelantó que el plan es liberarse de cerca de 15 contratos para traer “cinco o siete”.

FOTO PRENSA RIVER river di carlo
Di Carlo arrancó la semana con definiciones. PRENSA RIVER. FOTO PRENSA RIVER

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