Trabajo precario, endeudamiento y fuertes cruces en la Legislatura
Diputados dio media sanción al registro de deliverys pese al rechazo libertario
La Cámara Baja salteña aprobó la creación de un registro provincial para trabajadores de mensajería y reparto a domicilio. También hubo un intenso debate sobre el creciente endeudamiento de las familias argentinas y, sobre el final de la sesión, el diputado Marcelo Lara Gros habló por primera vez en el recinto tras la denuncia por abuso sexual en su contra.