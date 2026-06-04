Jurassic Park

Dirigida por Steven Spielberg, fue uno de los grandes éxitos de los 90, un multimillonario cumple el sueño de clonar dinosaurios y crea el mayor parque temático del mundo en una isla remota. Antes de abrirlo al público, invita a sus nietos y a un grupo de especialistas, pero la naturaleza no obedece a un dueño, y los dinosaurios tampoco. Todo será una pesadilla, con las actuaciones de Sam Neill y Laura Dern (A las 22.03, en El Cairo Cine Público.)

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