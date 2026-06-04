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Murió Marjane Satrapi, la autora de “Persépolis”
Sus allegados afirmaron que murió “de tristeza” tras el deceso, hace un año, de su marido, el productor, actor y director Mattias Rippa.
04 de junio de 2026 - 15:07
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Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", murió a los 56 años.
(FILES) French-Iranian graphic novelist and illustrator Marjane Satrapi poses during the unveiling of an Olympic triptych tapestry created for the Paris 2024 Olympic Games, designed from a drawing by Satrapi, at the Mobilier National (National Furniture) in Paris on March 12, 2024. The Franco-Iranian artist Marjane Satrapi, who gained worldwide recognition with the graphic novel and film "Persepolis," has died at the age of 56, AFP learned on June 4, 2026 from her relatives. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
BERTRAND GUAY. AFP
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