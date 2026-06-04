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Mariel Suárez fue removida oficialmente en 2023

Restituyeron a la jueza destituida por besar a un preso

La magistrada vuelve a su cargo por la falta de imparcialidad del Tribunal de Enjuiciamiento que la juzgó. Es su segunda restitución en poco más de 10 años.

Mariel Suarez Jueza
Mariel Suárez La jueza recuperó su puesto. Redes Sociales

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