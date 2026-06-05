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El Mundo

Más de un mes de bloqueos y protestas

Estados Unidos reforzó su apoyo al Gobierno de Bolivia

Marco Rubio le informó a Rodrigo Paz que su país intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico.

Bolivia Corte de Ruta
Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno de Paz con cortes de ruta EFE -

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Qué reveló la autopsia del Indio Solari: cómo fueron sus últimas horas y de qué murió

Misa ricotera en Córdoba

El pogo más triste del mundo se mudó a las calles de Córdoba

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“No vamos a traicionar nuestra idea de juego”, aseguró Scaloni

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Investigan una presunta injerencia israelí contra candidatos de La Francia Insumisa

Por Juan Francia

Exclusivo para

El recuerdo de Pablo Perantuono, biógrafo de los Redondos

El adiós al Indio Solari: “Su obra no cayó en la condescendencia de la demagogia”

Escapada de relax en Mar de las Pampas: Miradores del Bosque Apart & Spa

Adiós al ícono de la cultura popular

El legado del Indio Solari en canciones de Patricio Rey y Los Fundamentalistas

Sin los votos, la Casa Rosada sufrió otro traspié en el Senado

El Gobierno postergó el tratamiento del proyecto de Sturzenegger que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros

El País

Realidad versus vendedores de alegrías

Por Juan Carlos Junio
"Es parte de nuestra memoria colectiva"

La política despide al Indio Solari: el adiós a un ícono de la cultura popular

Fue reconocido con un doctorado honoris causa

Alejandro Slokar: “Sin justicia social, cualquier proyecto de país es inviable”

Por Luciana Bertoia
Sin los votos, la Casa Rosada sufrió otro traspié en el Senado

El Gobierno postergó el tratamiento del proyecto de Sturzenegger que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros

Economía

Le costó al Estado 2.300 millones de dólares en 2025,

Contrabando y ventas online: el lado oculto del comercio electrónico

Por Mara Pedrazzoli
Jan de Nul - Servimagnus quedó preadjudicada para operar la vía navegable

La hidrovía del Paraná más cerca de la privatización

En el Atlántico Sudoccidental las extracciones crecieron 65%

La pesca ilegal extranjera avanza

El 44,9% admitió dificultades para abonar salarios y proveedores

Caídas en producción, ventas y empleo

Sociedad

Los detalles de los resultados preliminares

Qué reveló la autopsia del Indio Solari: cómo fueron sus últimas horas y de qué murió

Xenofobia sin límites

Intentaron deportar a un muerto en Estados Unidos

En la localidad de La Tablada

Un policía mató a un adolescente de 16 años en un presunto intento de robo

Una despedida opacada por los palos y gases

La policía reprimió a los ricoteros que se acercaron a Plaza de Mayo

Deportes

Conferencia de prensa del entrenador de la Selección

“No vamos a traicionar nuestra idea de juego”, aseguró Scaloni

"¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?"

Messi despidió al Indio Solari y salió a la luz un audio que el músico nunca llegó a enviarle

El partido de hoy

El argentino finalizó casi a un segundo del brasileño Camara

Fórmula 2: Varrone terminó decimosexto en la clasificación del GP de Mónaco