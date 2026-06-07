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El Mundo

Cuatro de ellos por disparos

Bolivia: seis policías heridos en los operativos para desbloquear una ruta

Los agentes antidisturbios lograron abrir la carretera, pero poco después los manifestantes se reagruparon y reforzaron los puntos de bloqueo.

AME2323. EL ALTO (BOLIVIA), 16/05/2026.- Personas bloquean una avenida este sábado, en El Alto (Bolivia). El convoy de vehículos militares y policiales que despejó parcialmente un camino troncal del altiplano de Bolivia decidió volver a La Paz, tras más de trece horas de trabajo para retirar decenas de montículos de tierra, troncos, piedras y neumáticos quemados usados por los campesinos aimaras para cortar la ruta desde hace once días exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. EFE/ Gabriel Márquez
Militares y policías se repliegan tras despejar parcialmente carretera troncal de Bolivia AME2323. EL ALTO (BOLIVIA), 16/05/2026.- Personas bloquean una avenida este sábado, en El Alto (Bolivia). El convoy de vehículos militares y policiales que despejó parcialmente un camino troncal del altiplano de Bolivia decidió volver a La Paz, tras más de trece horas de trabajo para retirar decenas de montículos de tierra, troncos, piedras y neumáticos quemados usados por los campesinos aimaras para cortar la ruta desde hace once días exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. EFE/ Gabriel Márquez EFE. EFE

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