Ernesto Jodos Trío Esta noche, termina el Festival de Jazz. El cierre estará a cargo del trío de Ernesto Jodos. El pianista estará acompañado por Fernando Silva en chelo y Luciano Ruggieri en batería. Una formación particular donde habrá composiciones de Jodos, standard y otras específicas para el violonchelo. (A las 23, en teatro Lavardén)

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