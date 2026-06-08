No comer para pagar las deudas, la postal que crece en la gestión Milei

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Los números de la era Milei

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Desde el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) explicaron de qué manera esto impacta en la alimentación de las familias.

Andres Macera

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