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Casa Rosada acelera el desmantelamiento de la organización sindical

La discusión entre empleadores y trabajadores podrá ser por empresa y región, marginando a la disputa por rama y actividad.

Jorge Larrosa despedidos del ministerio de trabajo intentan tomar edificios publicos del cañp aguiar katopodis

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