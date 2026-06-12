Mundial Día 2: Argentina recibe a Senesi y Estados Unidos tendrá su propia fiesta

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Mundial de Fútbol 2026

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Luego de los triunfos de México y República Checa, este viernes serán las otras ceremonias de inauguración. La Scaloneta entrenará a puertas abiertas.

Entrenamiento de Argentina en Kansas City IG Argentina

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