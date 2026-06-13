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Con el maíz a la cabeza
Córdoba quiebra récords: la campaña agrícola superó las 42 millones de toneladas
El girasol fue la gran sorpresa, mientras que el mapa de siembra consolida un equilibrio clave para la salud del suelo.
13 de junio de 2026 - 12:14
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Cosecha récord.
El maíz lideró el ciclo con 20,5 millones de toneladas, seguido por la soja.
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