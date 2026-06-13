“La gente no llega a fin de mes”: la dura advertencia de la CAME

ARGENTINA-BUENOS AIRES-ECONOMIA-CIERRE DE COMERCIOS

(260313) -- BUENOS AIRES, 13 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 12 de marzo de 2026 de un hombre caminando frente a un local comercial cerrado y en alquiler, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. En medio de la caída y amesetamiento del consumo en Argentina, el número de locales vacíos en los principales corredores comerciales de la ciudad de Buenos Aires aumentó 38,5 por ciento interanual en el primer bimestre de 2026, reflejando una realidad compleja y desafiante para el comercio minorista. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ra) (vf)

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