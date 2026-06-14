"Vienen con la cabeza gacha porque les da vergüenza pedir comida". Referentes de La Plata, San Miguel y Tigre contaron cómo el aumento golpea la asistencia alimentaria
La garrafa subió 842 por ciento y empuja a comedores y ONG a cocinar con menos, pedir más y volver al fuego
Un informe del Instituto Argentina Grande reveló que el precio promedio de la garrafa de 10 kilos pasó de 3.500 en noviembre de 2023 a 33.000 pesos en mayo de 2026. Pablo Pérez, presidente de BAGSA, advirtió que la desregulación dejó una fuente de energía esencial “sujeta a las decisiones que toman los sectores privados”.