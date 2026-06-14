Venezuela: Trump anunció la muerte del ‘Niño Guerrero’, el líder de la banda Tren de Aragua

El 'Niño Guerrero', el líder criminal de Venezuela cae bajo la sombra de la tutela de EEUU

Fotografía cedida por el Gobierno de Venezuela que muestra la ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

EFE. EFE