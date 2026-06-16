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Fecha 8 del calendario

La Fórmula 1 aterriza en Austria: ¿cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Pasó el GP de Barcelona y el campeonato continúa con su etapa europea. Alpine sigue con la racha positiva de puntos.

Franco Colapinto IG Colapinto

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