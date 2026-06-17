Cinema Paradiso

No necesitó mucho tiempo para convertirse en un clásico. Estrenada en 1988, con dirección de Giuseppe Tornatore y la inolvidable actuación de Philippe Noiret, es una emotiva carta de amor al cine ambientada en un pequeño pueblo de Sicilia. La historia sigue la vida de Salvatore, desde su infancia como un niño fascinado por las películas hasta convertirse en un exitoso cineasta, marcado por su amistad con el proyeccionista local (A las 20.30, en CineClú.)

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