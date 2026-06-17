Giro en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega
Una testigo clave complica a Andreani, encargada del bar Wachitas: asegura que era proxeneta de menores y que vendía cocaína en el lugar
Se trata de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio. La testigo afirmó haber realizado trabajo sexual en el local y detalló que Andreani tenía cuadernos donde registraba la actividad de las chicas, en su mayoría menores. Adelantó que hoy declarará ante la Justicia.