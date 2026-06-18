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Cultura

El disco producido por los Dust Brothers estaba cargado de aventuras sonoras

Beck y los 30 años de “Odelay”, el disco que marcó a fuego a los ‘90

Pese a que la grabación llevó mucho tiempo y al músico hasta le aconsejaron no publicarlo, el álbum sigue sonando contagioso, apasionado y revolucionario.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Beck
Beck en la época en la que grabó "Odelay". Gentileza -

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