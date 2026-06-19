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Las12

Escenas

La ficción del paisaje

En “Los hornos, 1103 pasos” Beatriz Catani propone un recorrido por una zona campestre en la periferia de la ciudad de La Plata para poner en discusión la actuación y la idea de teatro como ficción.

Alejandra Varela
Por Alejandra Varela
El teatro deja de ser un dispositivo de representación para convertirse en una práctica de pura presencia. Gentileza -

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