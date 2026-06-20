Pedro Aznar, David Lebón y Serú Girán: no es solo nostalgia

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Eduardo Fabregat
20 de junio de 2026 - 14:48
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Si esas canciones son indiscutibles, también lo son los punteos de David y los dedos mágicos dde Pedro.
ALEJANDRO LEIVA
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