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En 1980, las selecciones de Argentina y Austria se enfrentaron por primera vez, en Viena.

El antecedente de la bandera por los Desaparecidos

Fue un amistoso en Viena, en el que Diego Maradona resultó, por lejos, la figura. En las tribunas, exiliados reclamaron por la situación de nuestro país.

Alejandro Duchini
Por Alejandro Duchini
Amistoso Argentina se enfrentó en 1980 frente a Austria en Viena. Redes Sociales

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