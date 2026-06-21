Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
España vs. Arabia Saudita, el partido minuto a minuto
46 min
A qué hora juegan Bélgica vs. Irán, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
España vs. Arabia Saudita, el partido minuto a minuto
46 min
A qué hora juegan Bélgica vs. Irán, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
España vs. Arabia Saudita, el partido minuto a minuto
46 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Córdoba|12
El consumo sigue sin repuntar en la provincia
En Córdoba, las ventas por el Día del Padre cayeron un 1,1 por ciento
El consumidor fue muy cuidadoso al momento de comprar. Siete de cada diez compras fueron financiadas con tarjeta de crédito.
21 de junio de 2026 - 16:36
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
venta ropa local calle avellaneda
6-2-2026 ZONA DE VENTA DE ROPA EN CALLE AVELLANEDA EN EL BARRIO DE FLORES. FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA
ENRIQUE GARCIA MEDINA
Temas en esta nota:
Córdoba
Últimas Noticias
El consumo sigue sin repuntar en la provincia
En Córdoba, las ventas por el Día del Padre cayeron un 1,1 por ciento
"No agregan nada y quitan mucho"
Marcelo Bielsa contra las pausas de hidratación del Mundial 2026
Grupo G del Mundial 2026
A qué hora juegan Bélgica vs. Irán, dónde verlo y posibles formaciones
En 1980, las selecciones de Argentina y Austria se enfrentaron por primera vez, en Viena.
El antecedente de la bandera por los Desaparecidos
Por
Alejandro Duchini
Exclusivo para
¿Agoniza la web tal como se la conoció hasta ahora?
Sin lugar para los humanos
Por
Esteban Magnani
China está lanzando modelos muy potentes y más económicos
La guerra fría por la IA
Por
Federico Kucher
Entrevista a Juliana Di Tullio sobre el encarcelamiento de CFK
“Una democracia contra el paredón”
Por
Sebastián Cazón
Se derrumbó la credibilidad de Adorni, incluso dentro del núcleo duro libertario
Un jefe de Gabinete más solo, limitado y débil
Por
Analía Argento
El País
Entrevista a Juliana Di Tullio sobre el encarcelamiento de CFK
“Una democracia contra el paredón”
Por
Sebastián Cazón
Se derrumbó la credibilidad de Adorni, incluso dentro del núcleo duro libertario
Un jefe de Gabinete más solo, limitado y débil
Por
Analía Argento
Miles de personas se sumaron al banderazo en Parque Lezama a un año de la detención de CFK
“Queremos tenerla a Cristina de candidata”
Por
Paula Marussich
El anuncio se demora porque los adjudicatarios piden tener una firma "limpia"
También para entregar Tecnópolis, esperan que se vaya Adorni
Por
Karina Micheletto
Economía
Mientras hablamos de Adorni
Por
Hernán Letcher
Proyecto de súper RIGI y cambios a la ley de Sociedades
Dos leyes para habilitar la impunidad artificial
Por
Raúl Dellatorre
La crisis de ventas lleva a niveles récord la cantidad de productos “vencidos” y el negocio se derrumba
Postales de una economía de “basura” y canchas de pádel
Por
Leandro Renou
El popular paseo del Tigre recibe menos de la mitad del público que hace tres años, los comercios cierran y los locales quedan sin alquilar
El Puerto de Frutos también hace agua
Por
David Cufré
Sociedad
Empezó el invierno
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 21 de junio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 21 de junio
El campeonato de fútbol podría generar 9 millones de toneladas de CO2
El Mundial en llamas y el medio ambiente en el horno
Por
Soledad Ferrari
El orígen de la lucha en las rutas contra el neoliberalismo en Neuquén
A 30 años del primer piquete de Cutral Co y Plaza Huincul
Por
Bárbara Schijman
Deportes
"No agregan nada y quitan mucho"
Marcelo Bielsa contra las pausas de hidratación del Mundial 2026
Grupo G del Mundial 2026
A qué hora juegan Bélgica vs. Irán, dónde verlo y posibles formaciones
En 1980, las selecciones de Argentina y Austria se enfrentaron por primera vez, en Viena.
El antecedente de la bandera por los Desaparecidos
Por
Alejandro Duchini
Grupo H del Mundial 2026
España vs. Arabia Saudita, el partido minuto a minuto