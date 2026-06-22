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Prometió "apoyo total e incondicional” a su sucesor

Keir Starmer anunció su renuncia como primer ministro británico

“Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre”, dijo Starmer en su discurso frente al número 10 de Downing Street.

Keir Starmer anunció su dimisión HENRY NICHOLLS. AFP

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