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Tras un contraataque que él mismo inició

VIDEO | El gol de Messi para poner el 2 a 0 vs Austria y liquidar el partido

La Pulga metió un doblete y llegó a los 5 tantos en las primeras dos fechas de la Copa del Mundo.

argentina vs austria Argentina's forward #10 Lionel Messi (2nd R) celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Austria at the Dallas Stadium in Arlington on June 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) PAUL ELLIS. AFP

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