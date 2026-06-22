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El astro desaprovechó la oportunidad

VIDEO | El penal errado de Messi vs. Austria

A instancias del VAR, el árbitro cobró la pena máxima tras una falta a Lautaro Martínez, pero La Pulga la tiró afuera.

Argentina vs Austria, Mundial 2026 ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- El delantero de Argentina Lionel Messi presiona a un rival durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal Mariscal. EFE

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