Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Lo anunció Juan Schiaretti

Súper RIGI: diputados de Provincias Unidas adelantaron cómo votarán el proyecto del Gobierno

Schiaretti y otros cinco legisladores de Córdoba critican que la iniciativa otorga concesiones impositivas a las grandes empresas en perjuicio de otras actividades productivas.

JUAN SCHIARETTI-26/10/2025
JUAN SCHIARETTI-26/10/2025 Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba. NA

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Se define el Grupo A

Mundial 2026: A qué hora juegan México vs. República Checa, dónde verlo y posibles formaciones

Se define el Grupo A

Mundial 2026: A qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea, dónde verlo y posibles formaciones

Lo atendieron en la internación domiciliaria

Audiencia clave en el juicio por la muerte de Maradona: mañana declaran tres enfermeros

Lo anunció Juan Schiaretti

Súper RIGI: diputados de Provincias Unidas adelantaron cómo votarán el proyecto del Gobierno

Exclusivo para

Señaló fallas mecánicas en la unidad

Declaró el chofer que protagonizó el atropello fatal en Mar del Plata: “No pude hacer nada”

Es por el ataque del Gobierno a 400 Convenios Colectivos de Trabajo

El triunvirato de la CGT evalúa medidas mientras los gremios duros piden un paro de 36 horas

Un clásico de la literatura argentina

A 100 años de la publicación de “El juguete rabioso”, de Roberto Arlt

Por Laura Haimovichi
La sobrevida del jefe de gabinete

Con el apoyo inestimable del PRO y la UCR, el Gobierno blindó a Adorni en el Congreso

Por Paula Marussich

El País

Lo anunció Juan Schiaretti

Súper RIGI: diputados de Provincias Unidas adelantaron cómo votarán el proyecto del Gobierno

Tenía media sanción del Senado

El Congreso aprobó el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre

España, la primera parada

La gira interminable: Milei vuelve a salir al mundo a buscar inversiones esquivas

En menos de 24 horas

Del faltazo por Adorni al quórum por el Súper RIGI: la doble vara de la oposición dialoguista

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de junio de 2026

Desde enero a hoy no hubo un mes con suba del gasto de los hogares

El consumo no puede contra el ajuste de Milei

Por Leandro Renou
El ajuste descendente también alcanzó a los bonos. Subió el riesgo país

Acciones de empresas argentinas, en baja

Datos de compraventa en el mercado inmobiliario porteño

Se frenó el crédito y las escrituras cayeron

Sociedad

Lo atendieron en la internación domiciliaria

Audiencia clave en el juicio por la muerte de Maradona: mañana declaran tres enfermeros

Señaló fallas mecánicas en la unidad

Declaró el chofer que protagonizó el atropello fatal en Mar del Plata: “No pude hacer nada”

Escaparon entre 60.000 y 80.000 abejas

Estados Unidos: volcó un camión que transportaba más de 400 colmenas de abejas y tuvieron que cerrar las rutas

Un lujo para pocos

Viajar en avión saldrá más caro: el Gobierno aumentó por 500% una tasa de seguridad aeroportuaria

Deportes

Se define el Grupo A

Mundial 2026: A qué hora juegan México vs. República Checa, dónde verlo y posibles formaciones

Se define el Grupo A

Mundial 2026: A qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea, dónde verlo y posibles formaciones

Le seguimos “besando el trasero” a Trump

Por José Luis Lanao
Destacó el nivel de Ghana

“No lo merecía”: la sorpresiva autocrítica de Bellingham tras recibir el premio al mejor jugador del partido