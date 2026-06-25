The Souffleur ofrece a Willem Dafoe, junto con Stéphanie Argerich y Camille Clair, en una coproducción entre Argentina y Austria dirigida por Gastón Solnicki. El protagonista descubre que el hotel que gestionó durante treinta años, y que fue el único hogar que conoció, ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo. Comenzará una lucha para preservarlo (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

GENTILEZA