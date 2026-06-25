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Escuchá Página|12

Se cayó la sesión para la interpelación de Adorni

Florencia López: “Están intentando alargar el tema y volverlo engorroso”

La senadora de Unión por la Patria le atribuyó al PRO la responsabilidad por la falta de quórum y habló de fisuras entre el oficialismo y aliados. “Hubo un quiebre en esos 44″, dijo en Radio 750.

milei adorni NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 14:El presidente Javier Milei volvió a mostrar este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las controversias por la modificación de las declaraciones juradas y el aumento patrimonial del ex vocero. FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO noticias argenti

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