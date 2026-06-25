Florencia López: “Están intentando alargar el tema y volverlo engorroso”

milei adorni

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 14:El presidente Javier Milei volvió a mostrar este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las controversias por la modificación de las declaraciones juradas y el aumento patrimonial del ex vocero. FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

noticias argenti