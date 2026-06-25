Fórmula 1: Colapinto volverá a girar en Spielberg

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El talento de Pilar logró terminar dentro de la zona de puntuación en tres de sus últimas cuatro participaciones.

SPIELBERG (Austria), 25/06/2026.- Alpine driver Franco Colapinto of Argentina walks in the paddock for the Formula One Austrian Grand Prix, at the Red Bull Ring race track in Spielberg, Austria, 25 June 2026. The 2026 Formula 1 Austrian Grand Prix will be held on 28 June. (Fórmula Uno) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
Formula 1 Franco Colapinto frente a un nuevo desafío: el GP de Austria, con cambios en su auto. EFE. EFE

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