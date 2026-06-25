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Rosario|12

Hemos tomado la palabra

Nahuel Juárez
Por Nahuel Juárez
En esta foto tomada el 20 de febrero de 2023, un trabajador opera un telar mientras fabrica una alfombra en el taller de alfombras hechas a mano en el distrito de Basatin de El Cairo. En oro, plata, algodón y seda, las marcas de lujo egipcias están recurriendo a los legados de la artesanía para sentar las bases para el estilo egipcio de alta gama. Mientras que la moda rápida se extendió por el mundo, Egipto incluyó, un grupo dedicado de profesionales ralentizados, aprendiendo técnicas antiguas en los talleres artesanales de El Cairo. (Foto de Khaled DESOUKI / AFP)
Tejido artesanal KHALED DESOUKI. AFP

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